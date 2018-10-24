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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía

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Alberg Bela Muxía

Disponible sense connexió
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Albergue bela muxia

Rúa Encarnación, 30 (al costat de l'Oficina de Turisme)
Muxía (la Corunya)

687 798 222, 981 742 041

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángel Castro

Observacions:

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa d'Olveiroa a Muxía

km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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