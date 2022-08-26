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Camiño Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

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Albergue Augas Quentes

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Albergue Augas Quentes

Vicente Risco 24
Ourense

988061322

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Christian

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense Etapa 9

Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

km 22,2
Tempo 05H 30’
Dificultade baixa
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