Camí Sanabrés Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
Vicente Risco 24
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Augas Quentes
Disponible sense connexió
00
Vicente Risco 24
Orense
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Christian
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 9
Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
km 22,2
Temps 05H 30’
Dificultat baixa
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots