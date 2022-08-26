Camino Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
Vicente Risco 24
Albergue Augas Quentes
Disponible sin conexión
120
Vicente Risco 24
Ourense
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Christian
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 9
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
km 22,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Baja
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos