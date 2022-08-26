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Camino Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

Albergue Augas Quentes

Disponible sin conexión
12
0
Albergue Augas Quentes

Vicente Risco 24
Ourense

988061322

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Christian

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense Etapa 9

Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

km 22,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Baja
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