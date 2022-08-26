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Sanabriako Bidea Xunqueira, Ambiatik Ourensera

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Augas Quentes aterpetxea

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Augas Quentes aterpetxea

Vicente Risco 24
Ourense

988061322

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Christian

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Xunqueira, Ambiatik Ourensera Etapa 9

Xunqueira, Ambiatik Ourensera

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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