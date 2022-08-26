Sanabriako Bidea Xunqueira, Ambiatik Ourensera
Vicente Risco 24
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Augas Quentes aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
00
Vicente Risco 24
Ourense
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Christian
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 9
Xunqueira, Ambiatik Ourensera
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna TXIKIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak