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Camiño Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

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Albergue A Troita

Dispoñible sen conexión
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Albergue A Troita

C/ A Fonte, 44
Oleiros de Tera (Zamora)

980 64 47 67

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mariángeles

Observacións: Reapertura maio 2022. Reformado bar, e terraza interior Terraza de 300 metros cadrados

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tempo 06H 50’
Dificultade alta
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