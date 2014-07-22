Camiño Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
C/ A Fonte, 44
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Albergue A Troita
Dispoñible sen conexión
1250
C/ A Fonte, 44
Oleiros de Tera (Zamora)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mariángeles
Observacións: Reapertura maio 2022. Reformado bar, e terraza interior Terraza de 300 metros cadrados
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tempo 06H 50’
Dificultade alta
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