Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
C/ La Fuente, 44
Albergue La Trucha
Disponible sin conexión
13227
C/ La Fuente, 44
Olleros de Tera (Zamora)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mariángeles
Observaciones: Reapertura mayo 2022. Reformado bar, y terraza interior Terraza de 300 metros cuadrados
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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