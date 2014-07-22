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Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

Albergue La Trucha

Disponible sin conexión
132
27
Albergue La Trucha

C/ La Fuente, 44
Olleros de Tera (Zamora)

980 64 47 67

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mariángeles

Observaciones: Reapertura mayo 2022. Reformado bar, y terraza interior Terraza de 300 metros cuadrados

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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