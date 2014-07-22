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Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

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Alberg La Truita

Disponible sense connexió
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Alberg La Truita

C/ La Font, 44
Olleros de Tera (Zamora)

980 64 47 67

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mariángeles

Observacions: Reobertura maig 2022. Reformat bar, i terrassa interior Terrassa de 300 metres quadrats

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
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