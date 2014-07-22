Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
C/ La Font, 44
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Alberg La Truita
Disponible sense connexió
1250
C/ La Font, 44
Olleros de Tera (Zamora)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mariángeles
Observacions: Reobertura maig 2022. Reformat bar, i terrassa interior Terrassa de 300 metres quadrats
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
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