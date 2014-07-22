Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
La Fuente kalea, 44
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La Trucha aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1250
La Fuente kalea, 44
Olleros de Tera (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mariangeles
Oharrak: 2022ko maiatzean berriro irekiko da. Taberna eta barneko terraza berritzea 300 metro koadroko terraza
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 3
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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