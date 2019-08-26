Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
Lugar das Seixas, 6 (á beira do albergue municipal)
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Albergue A Toqueira
Dispoñible sen conexión
40
Lugar das Seixas, 6 (á beira do albergue municipal)
As Seixas, Merlán
Propiedade do albergue: Particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Lucía
Observacións: Servizo de comidas
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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