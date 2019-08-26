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Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

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Albergue A Toqueira

Dispoñible sen conexión
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FOTO ALBERGUE

Lugar das Seixas, 6 (á beira do albergue municipal)
As Seixas, Merlán

679381714

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Particular

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Lucía

Observacións: Servizo de comidas

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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