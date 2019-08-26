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Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

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Alberg A Toqueira

Disponible sense connexió
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FOTO ALBERGUE

Lloc d'As Seixas, 6 (al costat de l'alberg municipal)
As Seixas, Merlán

679381714

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Particular

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lluïa

Observacions: Servei de menjars

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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