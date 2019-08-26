Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
Lloc d'As Seixas, 6 (al costat de l'alberg municipal)
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Alberg A Toqueira
Disponible sense connexió
40
Lloc d'As Seixas, 6 (al costat de l'alberg municipal)
As Seixas, Merlán
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lluïa
Observacions: Servei de menjars
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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