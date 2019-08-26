Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide
Lugar de As Seixas, 6 (al lado del albergue municipal)
Albergue A Toqueira
Disponible sin conexión
221
Lugar de As Seixas, 6 (al lado del albergue municipal)
As Seixas, Merlán
Propiedad del albergue: Particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Lucía
Observaciones: Servicio de comidas
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 11
Etapa de San Romao da Retorta a Melide
km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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