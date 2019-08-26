Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide

Albergue A Toqueira

Disponible sin conexión
22
1
FOTO ALBERGUE

Lugar de As Seixas, 6 (al lado del albergue municipal)
As Seixas, Merlán

679381714

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Lucía

Observaciones: Servicio de comidas

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao da Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao da Retorta a Melide

km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías