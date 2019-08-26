Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa
As Seixas, 6 (udal aterpetxearen ondoan)
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A Toqueira aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
As Seixas, 6 (udal aterpetxearen ondoan)
As Seixas, Merlan
Aterpetxearen jabegoa: Partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luzia
Oharrak: Janari zerbitzua
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 11
San Romao da Retortatik Meliderako etapa
km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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