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Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa

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A Toqueira aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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FOTO ALBERGUE

As Seixas, 6 (udal aterpetxearen ondoan)
As Seixas, Merlan

679381714

albergueatoqueira@gmaileira

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Partikularra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luzia

Oharrak: Janari zerbitzua

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
San Romao da Retortatik Meliderako etapa Etapa 11

San Romao da Retortatik Meliderako etapa

km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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