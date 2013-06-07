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Albergue A Santa
Avenida Santa Cruz, 22
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santa Cruz de Bezana
Persoa encargada de atender o albergue: Neves e José
Observacións: Para chegar ao albergue hai que desviarse á esquerda ao chegar á igrexa de Santa Cruz de Bezana. O albergue atópase a uns 800 metros.
Camiño do Norte
Etapa de Santander a Queveda
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