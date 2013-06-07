Iparraldeko Bidea Etapa, Santanderretik Quevedara
Santa Cruz etorbidea, 22
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Santa Cruz aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
840
Santa Cruz etorbidea, 22
Santa Cruz Bezana (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bezanako Santa Kruz Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nieves eta Jose
Oharrak: Aterpetxera iristeko ezkerrera desbideratu behar da, Bezanako Santa Kruz elizara iristean. Aterpetxea 800 metro ingurura dago.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 14
Etapa, Santanderretik Quevedara
km 41,4
Denbora 10H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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