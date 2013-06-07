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Iparraldeko Bidea Etapa, Santanderretik Quevedara

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Santa Cruz aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
84
0
Albergue la santa cruz

Santa Cruz etorbidea, 22
Santa Cruz Bezana (Kantabria)

659 178806

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bezanako Santa Kruz Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nieves eta Jose

Oharrak: Aterpetxera iristeko ezkerrera desbideratu behar da, Bezanako Santa Kruz elizara iristean. Aterpetxea 800 metro ingurura dago.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Etapa, Santanderretik Quevedara Etapa 14

Etapa, Santanderretik Quevedara

km 41,4
Denbora 10H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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