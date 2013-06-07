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Camí del Nord Etapa de Santander a Queveda

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Alberg La Santa

Disponible sense connexió
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Albergue la santa cruz

Avinguda Santa Creu, 22
Santa Creu de Bezana (Cantàbria)

659 17 88 06

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santa Creu de Bezana

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nieves i José

Observacions: Per arribar a l'alberg cal desviar-se a l'esquerra en arribar a l'església de Santa Creu de Bezana. L'alberg es troba a uns 800 metres.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Temps 10H 25’
Dificultat mitjana
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