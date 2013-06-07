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Alberg La Santa
Avinguda Santa Creu, 22
Santa Creu de Bezana (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santa Creu de Bezana
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nieves i José
Observacions: Per arribar a l'alberg cal desviar-se a l'esquerra en arribar a l'església de Santa Creu de Bezana. L'alberg es troba a uns 800 metres.
Camí del Nord
Etapa de Santander a Queveda
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