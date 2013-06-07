Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda
Avenida Santa Cruz, 22
Albergue La Santa Cruz
Disponible sin conexión
12339
Avenida Santa Cruz, 22
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santa Cruz de Bezana
Persona encargada de atender el albergue: Nieves y José
Observaciones: Para llegar al albergue hay que desviarse a la izquierda al llegar a la iglesia de Santa Cruz de Bezana. El albergue se encuentra a unos 800 metros.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
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