Albergue La Santa Cruz

Avenida Santa Cruz, 22

Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 659 17 88 06

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santa Cruz de Bezana

Persona encargada de atender el albergue: Nieves y José

Observaciones: Para llegar al albergue hay que desviarse a la izquierda al llegar a la iglesia de Santa Cruz de Bezana. El albergue se encuentra a unos 800 metros.