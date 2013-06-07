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Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda

Albergue La Santa Cruz

Disponible sin conexión
123
39
Albergue la santa cruz

Avenida Santa Cruz, 22
Santa Cruz de Bezana (Cantabria)

659 17 88 06

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santa Cruz de Bezana

Persona encargada de atender el albergue: Nieves y José

Observaciones: Para llegar al albergue hay que desviarse a la izquierda al llegar a la iglesia de Santa Cruz de Bezana. El albergue se encuentra a unos 800 metros.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
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