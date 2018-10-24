Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue A Reboleira

Dispoñible sen conexión
16
0
03 albergue reboleira

C/ Camiño de Santiago, 15
Fonfría do Camiño (Lugo)

982 18 12 71, 629 826 559

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Miguel Ángel e Lola

Observacións: Servizo de transporte de mochilas. Admítese o pago con cartón. Serven ceas por 9 euros e almorzos por 3 euros (café e torradas) e 5 euros (continental).E-mails de contacto: [email protected]@yahoo.es

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue A Reboleira

Ver todo

Envía túas fotografías!