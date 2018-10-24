Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
C/ Camiño de Santiago, 15
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Albergue A Reboleira
Dispoñible sen conexión
160
C/ Camiño de Santiago, 15
Fonfría do Camiño (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Miguel Ángel e Lola
Observacións: Servizo de transporte de mochilas. Admítese o pago con cartón. Serven ceas por 9 euros e almorzos por 3 euros (café e torradas) e 5 euros (continental).E-mails de contacto: [email protected]@yahoo.es
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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