Bide Frantsesa O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
Santiago bidea, 15
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A Reboleira aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Santiago bidea, 15
Bideko Fonhotza (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Angel eta Lola
Oharrak: Motxilak garraiatzeko zerbitzua. Txartelarekin ordaintzea onartzen da. Afariak 9 euroren truke eta gosariak 3 euroren truke (kafea eta ogi txigortuak) eta 5 euroren truke (kontinentala). Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 25
O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
km 21,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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