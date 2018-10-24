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Bide Frantsesa O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

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A Reboleira aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
03 albergue reboleira

Santiago bidea, 15
Bideko Fonhotza (Lugo)

982 18 12 71, 629 826 559

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel Angel eta Lola

Oharrak: Motxilak garraiatzeko zerbitzua. Txartelarekin ordaintzea onartzen da. Afariak 9 euroren truke eta gosariak 3 euroren truke (kafea eta ogi txigortuak) eta 5 euroren truke (kontinentala). Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa Etapa 25

O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

km 21,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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