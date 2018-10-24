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Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela

Albergue A Reboleira

Disponible sin conexión
23
190
03 albergue reboleira

C/ Camino de Santiago, 15
Fonfría del Camino (Lugo)

982 18 12 71, 629 826 559

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Miguel Ángel y Lola

Observaciones: Servicio de transporte de mochilas. Se admite el pago con tarjeta. Sirven cenas por 9 euros y desayunos por 3 euros (café y tostadas) y 5 euros (continental). E-mails de contacto: [email protected] [email protected]

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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