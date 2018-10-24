Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela
C/ Camino de Santiago, 15
Albergue A Reboleira
Disponible sin conexión
23190
C/ Camino de Santiago, 15
Fonfría del Camino (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Miguel Ángel y Lola
Observaciones: Servicio de transporte de mochilas. Se admite el pago con tarjeta. Sirven cenas por 9 euros y desayunos por 3 euros (café y tostadas) y 5 euros (continental). E-mails de contacto: [email protected] [email protected]
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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