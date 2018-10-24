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Camí Francès Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

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Alberg A Reboleira

Disponible sense connexió
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03 albergue reboleira

C/ Camí de Santiago, 15
Fonfría del Camí (Lugo)

982 18 12 71, 629 826 559

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Ángel i Lola

Observacions: Servei de transport de motxilles. S'admet el pagament amb targeta. Serveixen sopars per 9 euros i desdejunis per 3 euros (cafè i torrades) i 5 euros (continental).E-mails de contacte: [email protected]@yahoo.es

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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