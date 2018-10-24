Camí Francès Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
C/ Camí de Santiago, 15
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Alberg A Reboleira
Disponible sense connexió
160
C/ Camí de Santiago, 15
Fonfría del Camí (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel Ángel i Lola
Observacions: Servei de transport de motxilles. S'admet el pagament amb targeta. Serveixen sopars per 9 euros i desdejunis per 3 euros (cafè i torrades) i 5 euros (continental).E-mails de contacte: [email protected]@yahoo.es
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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