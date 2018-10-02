Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Primitivo Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue A Nave de Ferreira

Dispoñible sen conexión
37
0
Albergue a nave

Lugar A Covela, s/n (6.5km despois de San Román)
Ferreira

616 161 594 / 982 173 188

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Belén e Rubén

Observacións: Praza habitación tripla: 14 € Habitación dobre (con sabas e toallas): 40€. Hai cea comunitaria (11 euros) con menús adecuados paira veganos e paira celíacos; tamén dispón de almorzo (4 euros) temperán e comida (10 euros) , adaptado ao horario do peregrino. Reservas con menos de tres días de antelación só telefonicamente.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

km 27,7
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías