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Albergue A Nave de Ferreira
Lugar A Covela, s/n (6.5km despois de San Román)
Ferreira
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Belén e Rubén
Observacións: Praza habitación tripla: 14 € Habitación dobre (con sabas e toallas): 40€. Hai cea comunitaria (11 euros) con menús adecuados paira veganos e paira celíacos; tamén dispón de almorzo (4 euros) temperán e comida (10 euros) , adaptado ao horario do peregrino. Reservas con menos de tres días de antelación só telefonicamente.
Camiño Primitivo
Etapa de San Romao dá Retorta a Melide
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