Alberg A Nau de Ferreira

Lloc A Covela, s/n (6.5km després de Sant Román)

Ferreira 616 161 594 / 982 173 188 www.anavedeferreira.com

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Belén i Rubén

Observacions: Plaza habitació triple: 14 € Habitació doble (amb llençols i tovalloles): 40€. Hi ha sopar comunitari (11 euros) amb menús adequats per a vegans i per a celíacs; també disposa de desdejuni (4 euros) primerenc i menjar (10 euros) , adaptat a l'horari del pelegrí. Reserves amb menys de tres dies d'antelació sol telefònicament.