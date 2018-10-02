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Camí Primitiu Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

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Alberg A Nau de Ferreira

Disponible sense connexió
37
0
Albergue a nave

Lloc A Covela, s/n (6.5km després de Sant Román)
Ferreira

616 161 594 / 982 173 188

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Belén i Rubén

Observacions: Plaza habitació triple: 14 € Habitació doble (amb llençols i tovalloles): 40€. Hi ha sopar comunitari (11 euros) amb menús adequats per a vegans i per a celíacs; també disposa de desdejuni (4 euros) primerenc i menjar (10 euros) , adaptat a l'horari del pelegrí. Reserves amb menys de tres dies d'antelació sol telefònicament.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

km 27,7
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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