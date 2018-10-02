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Alberg A Nau de Ferreira
Lloc A Covela, s/n (6.5km després de Sant Román)
Ferreira
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Belén i Rubén
Observacions: Plaza habitació triple: 14 € Habitació doble (amb llençols i tovalloles): 40€. Hi ha sopar comunitari (11 euros) amb menús adequats per a vegans i per a celíacs; també disposa de desdejuni (4 euros) primerenc i menjar (10 euros) , adaptat a l'horari del pelegrí. Reserves amb menys de tres dies d'antelació sol telefònicament.
Camí Primitiu
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
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