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A aterpetxea Ferreirako nabea
Tokia: A Covela z/g (San Roman baino 6,5 km geroago)
Ferreira
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Belen eta Ruben
Oharrak: Gela hirukoitzeko plaza: 14 € Logela bikoitza (izararekin eta toallekin): 40 €. Afari komunitarioa dago (11 euro), ibarrentzako eta zeliakoentzako menu egokiekin; gosari goiztiarra (4 euro) eta bazkaria (10 euro) ere baditu, erromesaren ordutegiari egokitua. Hiru egun baino gutxiagoko aurrerapenarekin erreserba egitea telefonoz bakarrik.
Bide Primitiboa
San Romao da Retortatik Meliderako etapa
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