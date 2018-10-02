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Bide Primitiboa San Romao da Retortatik Meliderako etapa

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A aterpetxea Ferreirako nabea

Konexiorik gabe erabilgarri
37
0
Albergue a nave

Tokia: A Covela z/g (San Roman baino 6,5 km geroago)
Ferreira

616 161 594 / 982 173 188

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Belen eta Ruben

Oharrak: Gela hirukoitzeko plaza: 14 € Logela bikoitza (izararekin eta toallekin): 40 €. Afari komunitarioa dago (11 euro), ibarrentzako eta zeliakoentzako menu egokiekin; gosari goiztiarra (4 euro) eta bazkaria (10 euro) ere baditu, erromesaren ordutegiari egokitua. Hiru egun baino gutxiagoko aurrerapenarekin erreserba egitea telefonoz bakarrik.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
San Romao da Retortatik Meliderako etapa Etapa 11

San Romao da Retortatik Meliderako etapa

km 27,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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