Albergue A Nave de Ferreira
Lugar A Covela, s/n (6.5km después de San Román)
Ferreira
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Belén y Rubén
Observaciones: Plaza habitación triple: 14 € Habitación doble (con sábanas y toallas): 40€. Hay cena comunitaria (11 euros) con menús adecuados para veganos y para celíacos; también dispone de desayuno (4 euros) temprano y comida (10 euros) , adaptado al horario del peregrino. Reservas con menos de tres días de antelación solo telefónicamente.
Camino Primitivo
Etapa de San Romao da Retorta a Melide
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