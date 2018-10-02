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Camino Primitivo Etapa de San Romao da Retorta a Melide

Albergue A Nave de Ferreira

Disponible sin conexión
44
31
Albergue a nave

Lugar A Covela, s/n (6.5km después de San Román)
Ferreira

616 161 594 / 982 173 188

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Belén y Rubén

Observaciones: Plaza habitación triple: 14 € Habitación doble (con sábanas y toallas): 40€. Hay cena comunitaria (11 euros) con menús adecuados para veganos y para celíacos; también dispone de desayuno (4 euros) temprano y comida (10 euros) , adaptado al horario del peregrino. Reservas con menos de tres días de antelación solo telefónicamente.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Romao da Retorta a Melide Etapa 11

Etapa de San Romao da Retorta a Melide

km 27,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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