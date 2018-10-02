Albergue A Nave de Ferreira

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Belén y Rubén

Observaciones: Plaza habitación triple: 14 € Habitación doble (con sábanas y toallas): 40€. Hay cena comunitaria (11 euros) con menús adecuados para veganos y para celíacos; también dispone de desayuno (4 euros) temprano y comida (10 euros) , adaptado al horario del peregrino. Reservas con menos de tres días de antelación solo telefónicamente.