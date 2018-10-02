Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue A Campa
Praza da Campa, 7 (xusto despois da torre medieval)
Salas (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Nicolás
Observacións: Segundo a súa lema 'venche á recargar, conectar e á ser inspirado', todo o día ofrecen alimentos saudables e ricos na terraza grande (300 m2) e na cociña cómoda. Hai comida, zumes, bebidas e snacks (todo biologico). Ás 19.30 horas serven a cea comunitaria vegetariana. Pola mañá pódese gozar o almorzo (cheo de proteína). Despois da cea, pódese participar en sesións de ioga ou meditación no ático. Todas as camas teñen saba bajera e funda de almofada de algodón que se cambian cada día. Os baños teñen duchas con vigorizante presión de auga. Fálase español, inglés, alemán, francés. O albergue está situado xusto depúes do arco, enfronte da Casa Pachón.
Camiño Primitivo
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo