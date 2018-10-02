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Camiño Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

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Albergue A Campa

Dispoñible sen conexión
532
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Albergue la campa

Praza da Campa, 7 (xusto despois da torre medieval)
Salas (Asturias)

643 158 850

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Nicolás

Observacións: Segundo a súa lema 'venche á recargar, conectar e á ser inspirado', todo o día ofrecen alimentos saudables e ricos na terraza grande (300 m2) e na cociña cómoda. Hai comida, zumes, bebidas e snacks (todo biologico). Ás 19.30 horas serven a cea comunitaria vegetariana. Pola mañá pódese gozar o almorzo (cheo de proteína). Despois da cea, pódese participar en sesións de ioga ou meditación no ático. Todas as camas teñen saba bajera e funda de almofada de algodón que se cambian cada día. Os baños teñen duchas con vigorizante presión de auga. Fálase español, inglés, alemán, francés. O albergue está situado xusto depúes do arco, enfronte da Casa Pachón.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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