Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg La Campa
Plaza de la Campa, 7 (just després de la torre medieval)
Salas (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nicolás
Observacions: Segons el seu lema 'vine't á recarregar, connectar i á ser inspirat', tot el dia ofereixen aliments saludables i rics a la terrassa gran (300 m²) i en la cuina còmoda. Hi ha menjar, sucs, begudes i snacks (tot biologico). A les 19.30 hores serveixen el sopar comunitari vegetarià. Al matí es pot gaudir el desdejuni (ple de proteïna). Després del sopar, es pot participar en sessions de ioga o meditació en l'àtic. Tots els llits tenen llençol bajera i fongui de coixí de cotó que es canvien cada dia. Els banys tenen dutxes amb vigorizante pressió d'aigua. Es parla espanyol, anglès, alemany, francès. L'alberg està situat just depúes de l'arc, enfront de la Casa Pachón.
Camí Primitiu
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots