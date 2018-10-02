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Camí Primitiu Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas

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Alberg La Campa

Disponible sense connexió
532
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Albergue la campa

Plaza de la Campa, 7 (just després de la torre medieval)
Salas (Astúries)

643 158 850

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nicolás

Observacions: Segons el seu lema 'vine't á recarregar, connectar i á ser inspirat', tot el dia ofereixen aliments saludables i rics a la terrassa gran (300 m²) i en la cuina còmoda. Hi ha menjar, sucs, begudes i snacks (tot biologico). A les 19.30 hores serveixen el sopar comunitari vegetarià. Al matí es pot gaudir el desdejuni (ple de proteïna). Després del sopar, es pot participar en sessions de ioga o meditació en l'àtic. Tots els llits tenen llençol bajera i fongui de coixí de cotó que es canvien cada dia. Els banys tenen dutxes amb vigorizante pressió d'aigua. Es parla espanyol, anglès, alemany, francès. L'alberg està situat just depúes de l'arc, enfront de la Casa Pachón.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas

km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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