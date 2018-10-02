Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

La Campa aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
532
0
Albergue la campa

La Campa plaza, 7 (Erdi Aroko dorrearen atzean)
Salak (Asturias)

643 158 850

alberguelacampasalas@gmails

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nikolas

Oharrak: Haren leloaren arabera, &#39;vente á recargar, conectar y á inspirado&#39;, elikagai osasungarriak eta aberatsak eskaintzen dituzte egun osoan terraza handian (300 m2) eta sukalde erosoan. Janaria, zukuak, edariak eta zizka-mizkak daude (dena biologikoa). 19:30ean afari begetarianoa egingo dute. Goizean gosaria har daiteke (proteinaz betea). Afaldu ondoren, yoga saioetan edo atikoan meditazioan parte har daiteke. Ohe guztiek beheko maindirea eta kotoizko burko-zorroa dituzte, egunero aldatzen direnak. Bainuek dutxak dituzte, uraren presio indartsuarekin. Gaztelaniaz, ingelesez, alemanez, frantsesez hitz egiten da. Aterpetxea arkuaren azpialdean dago, Pachón etxearen parean.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Villapañadatik Salasera Etapa 2

Etapa: Villapañadatik Salasera

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi