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La Campa aterpetxea
La Campa plaza, 7 (Erdi Aroko dorrearen atzean)
Salak (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nikolas
Oharrak: Haren leloaren arabera, 'vente á recargar, conectar y á inspirado', elikagai osasungarriak eta aberatsak eskaintzen dituzte egun osoan terraza handian (300 m2) eta sukalde erosoan. Janaria, zukuak, edariak eta zizka-mizkak daude (dena biologikoa). 19:30ean afari begetarianoa egingo dute. Goizean gosaria har daiteke (proteinaz betea). Afaldu ondoren, yoga saioetan edo atikoan meditazioan parte har daiteke. Ohe guztiek beheko maindirea eta kotoizko burko-zorroa dituzte, egunero aldatzen direnak. Bainuek dutxak dituzte, uraren presio indartsuarekin. Gaztelaniaz, ingelesez, alemanez, frantsesez hitz egiten da. Aterpetxea arkuaren azpialdean dago, Pachón etxearen parean.
Bide Primitiboa
Etapa: Villapañadatik Salasera
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