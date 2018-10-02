Albergue La Campa

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Nicolás

Observaciones: Ven y conoce nuevos amigos, toca música juntos, relájate en la plaza, únete a nosotros para nuestra deliciosa cena comunal vegetariana/ vegana a las 7, seguida de una excelente noche de descanso. Por la mañana te despediremos con un desayuno energizante y rico en proteínas. Todas las camas cuentan con sábanas de algodón y fundas de almohada que se cambian a diario. El equipo de hospitaleros proviene de todos los rincones del mundo, la cocinera es Asturiana. Extra: Masajes (máquina) y Yoga (si hay profesor disponible).