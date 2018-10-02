Albergue La Campa
Plaza de la Campa, 7 (justo después del arco medieval, enfrente de Casa Pachón)
Salas (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Nicolás
Observaciones: Ven y conoce nuevos amigos, toca música juntos, relájate en la plaza, únete a nosotros para nuestra deliciosa cena comunal vegetariana/ vegana a las 7, seguida de una excelente noche de descanso. Por la mañana te despediremos con un desayuno energizante y rico en proteínas. Todas las camas cuentan con sábanas de algodón y fundas de almohada que se cambian a diario. El equipo de hospitaleros proviene de todos los rincones del mundo, la cocinera es Asturiana. Extra: Masajes (máquina) y Yoga (si hay profesor disponible).
Camino Primitivo
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
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