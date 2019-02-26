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Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

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Winederful Hostel & Café

Dispoñible sen conexión
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Winederful hostel

CHerrerías 2-14 Baixo
Logroño

941139618

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: N/A Susana

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: As liteiras son tipo cabina con cortina para dar privacidade, luz e enchufe interior, rede porta obxectos e despacho de billetes con peche electrónico. Aire acondicionado e calefacción en todas as habitacións.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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