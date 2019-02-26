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Winederful Hostel & Café
CHerrerías 2-14 Baixo
Logroño
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: N/A Susana
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: As liteiras son tipo cabina con cortina para dar privacidade, luz e enchufe interior, rede porta obxectos e despacho de billetes con peche electrónico. Aire acondicionado e calefacción en todas as habitacións.
Camiño Francés
Etapa de Torres do Río a Logroño
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