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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Winederful Hostel&Kafea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Winederful hostel

Txerri txikiak 2-14 behea
Logroño

941139618

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ez dago

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana

Oharrak: Litina duten kabinak dira, pribatutasuna, argia eta barne-entxufea emateko, bai eta objektuen sarea eta itxiera elektronikoa duten armairuak ere. Aire girotua eta berogailua gela guztietan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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