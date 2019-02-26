Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Txerri txikiak 2-14 behea
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Winederful Hostel&Kafea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
Txerri txikiak 2-14 behea
Logroño
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ez dago
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana
Oharrak: Litina duten kabinak dira, pribatutasuna, argia eta barne-entxufea emateko, bai eta objektuen sarea eta itxiera elektronikoa duten armairuak ere. Aire girotua eta berogailua gela guztietan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 7
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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