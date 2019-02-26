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Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Winederful Hostel & Café

Disponible sin conexión
43
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Winederful hostel

CHerrerías 2-14 Bajo
Logroño

941139618

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: N/A

Persona encargada de atender el albergue: Susana

Observaciones: Las literas son tipo cabina con cortina para dar privacidad, luz y enchufe interior, red porta objetos y taquilla con cierre electrónico. Aire acondicionado y calefacción en todas las habitaciones.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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