Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño
CHerrerías 2-14 Bajo
Winederful Hostel & Café
Disponible sin conexión
430
CHerrerías 2-14 Bajo
Logroño
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: N/A
Persona encargada de atender el albergue: Susana
Observaciones: Las literas son tipo cabina con cortina para dar privacidad, luz y enchufe interior, red porta objetos y taquilla con cierre electrónico. Aire acondicionado y calefacción en todas las habitaciones.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Río a Logroño
km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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