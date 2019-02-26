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Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo

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Winederful Hostel & Cafè

Disponible sense connexió
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Winederful hostel

CHerrerías 2-14 Sota
Logronyo

941139618

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: N/A

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana

Observacions: Les lliteres són tipus cabina amb cortina per donar privadesa, llum i endoll interior, xarxa porta objectes i taquilla amb tancament electrònic. Aire condicionat i calefacció en totes les habitacions.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo Etapa 7

Etapa de Torres del Riu a Logronyo

km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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