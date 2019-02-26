Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Winederful Hostel & Cafè
CHerrerías 2-14 Sota
Logronyo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: N/A
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana
Observacions: Les lliteres són tipus cabina amb cortina per donar privadesa, llum i endoll interior, xarxa porta objectes i taquilla amb tancament electrònic. Aire condicionat i calefacció en totes les habitacions.
Camí Francès
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots