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Vinarius Pousada Rural
Cale Calzada n8, casa de pedra con placas solares
Casteláns de Villiquera
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Martín iacono
Observacións: É unha Pousada e está orientada a que o peregrino descanse 2 ou 3 días e goce para comer ou cear produtos do pobo elaborados como antes, no corazón da Armuña a un paso de Salamanca capital. Máis información ao teléfono e WhatsApp: +34 658864519
Vía da prata
Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño
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