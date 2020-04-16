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Via da Prata Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño

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Vinarius Pousada Rural

Dispoñible sen conexión
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Habitación Vinarius Posada Rural

Cale Calzada n8, casa de pedra con placas solares
Casteláns de Villiquera

659 955 955

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Martín iacono

Observacións: É unha Pousada e está orientada a que o peregrino descanse 2 ou 3 días e goce  para comer ou cear produtos do pobo elaborados como antes, no corazón da Armuña a un paso de Salamanca capital. Máis información  ao teléfono e WhatsApp: +34 658864519

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño Etapa 19

Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño

km 35,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
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