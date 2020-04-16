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Zilarraren Bidea Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

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Vinarius Posada Rural

Konexiorik gabe erabilgarri
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Habitación Vinarius Posada Rural

Calzada kalea, 8, harrizko etxea eguzki-plakekin
Castellanos de Villiquera

659 955 955

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin iaconoa

Oharrak: Ostatu bat da, eta erromesak bizpahiru egunez atseden hartzera eta lehen bezala prestatutako herriko produktuak bazkaltzera edo afaltzera bideratuta dago, La Armuñaren bihotzean, Salamancako hiriburuan. Informazio gehiago telefonoan eta WhatsAppen: +34 658864519

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino Etapa 19

Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

km 35,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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