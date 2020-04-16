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Vinarius Posada Rural
Calzada kalea, 8, harrizko etxea eguzki-plakekin
Castellanos de Villiquera
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin iaconoa
Oharrak: Ostatu bat da, eta erromesak bizpahiru egunez atseden hartzera eta lehen bezala prestatutako herriko produktuak bazkaltzera edo afaltzera bideratuta dago, La Armuñaren bihotzean, Salamancako hiriburuan. Informazio gehiago telefonoan eta WhatsAppen: +34 658864519
Zilarraren bidea
Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
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