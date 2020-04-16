Vinarius Posada Rural

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Martín iacono

Observaciones: Es un Posada y está orientada a que el peregrino descanse 2 o 3 días y disfrute de comer o cenar productos del pueblo elaborados como antes, en el corazón de La Armuña a un paso de Salamanca capital. Más información al teléfono y WhatsApp: +34 658864519