Vinarius Posada Rural
Calle Calzada n8, casa de piedra con placas solares
Castellanos de Villiquera
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Martín iacono
Observaciones: Es un Posada y está orientada a que el peregrino descanse 2 o 3 días y disfrute de comer o cenar productos del pueblo elaborados como antes, en el corazón de La Armuña a un paso de Salamanca capital. Más información al teléfono y WhatsApp: +34 658864519
Vía de la plata
Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
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