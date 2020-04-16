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Via de la Plata Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

Vinarius Posada Rural

Disponible sin conexión
12
0
Habitación Vinarius Posada Rural

Calle Calzada n8, casa de piedra con placas solares
Castellanos de Villiquera

659 955 955

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Martín iacono

Observaciones: Es un Posada y está orientada a que el peregrino descanse 2 o 3 días y disfrute  de comer o cenar productos del pueblo elaborados como antes, en el corazón de La Armuña a un paso de Salamanca capital. Más información  al teléfono y WhatsApp: +34 658864519

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino Etapa 19

Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

km 35,0
Tiempo 09H 00’
Dificultad Alta
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