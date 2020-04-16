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Via de la Plata Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi

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Vinarius Posada Rural

Disponible sense connexió
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Habitación Vinarius Posada Rural

Carrer Calçat n8, casa de pedra amb plaques solars
Castellanos de Villiquera

659 955 955

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martín iacono

Observacions: És un Posada i està orientada al fet que el pelegrí descansi 2 o 3 dies i gaudi  de menjar o sopar productes del poble elaborats com abans, en el cor de l'Armuña a un pas de Salamanca capital. Més informació  al telèfon i WhatsApp: +34 658864519

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi Etapa 19

Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi

km 35,0
Temps 09H 00’
Dificultat alta
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