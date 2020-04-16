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Vinarius Posada Rural
Carrer Calçat n8, casa de pedra amb plaques solars
Castellanos de Villiquera
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martín iacono
Observacions: És un Posada i està orientada al fet que el pelegrí descansi 2 o 3 dies i gaudi de menjar o sopar productes del poble elaborats com abans, en el cor de l'Armuña a un pas de Salamanca capital. Més informació al telèfon i WhatsApp: +34 658864519
Via de la plata
Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi
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