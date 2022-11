The Way Hostel Arzúa

Cima do Lugar, 20

Arzúa 881 817 716, 604 051 353 Aingeru e Ilduara

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Sara

Observacións: En pleno centro histórico de Arzúa, á beira de información turística e do albergue municipal, supermercados etc., Almorzos desde as 6 da mañá, servizo de cafetaría e restaurante. Servizo de taxi. Garaxe bicicletas moi espazoso con zona de lavado para bicicletas. Dúas terrazas, unha interior con vistas ao val, e outra a pé do camiño. Liteiras de madeira con repisa, enchufe e luz en cada unha delas.