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The Way Hostel Arzúa
Cima do Lugar, 20
Arzúa
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sara
Observacións: En pleno centro histórico de Arzúa, á beira de información turística e do albergue municipal, supermercados etc., Almorzos desde as 6 da mañá, servizo de cafetaría e restaurante. Servizo de taxi. Garaxe bicicletas moi espazoso con zona de lavado para bicicletas. Dúas terrazas, unha interior con vistas ao val, e outra a pé do camiño. Liteiras de madeira con repisa, enchufe e luz en cada unha delas.
Camiño Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
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