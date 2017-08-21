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The Way Hostel Arzúa
Cim do Lloc, 20
Arzúa
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara
Observacions: En ple centre històric d'Arzúa, al costat d'informació turística i de l'alberg municipal, supermercats etc, Desdejunis des de les 6 del matí, servei de cafeteria i restaurant. Servei de taxi. Garatge bicicletes molt espaiós amb zona de rentat per a bicicletes. Dues terrasses, una interior amb vista a la vall, i una altra a peu del camí. Lliteres de fusta amb cartel·la, endoll i llum en cadascuna d'elles.
Camí Francès
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
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