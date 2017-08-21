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The Way Hostel Arzua
Toki tontorra, 20
Arzua
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sarak
Oharrak: Arzúako erdigunean, informazio turistikoaren eta udal aterpetxearen, supermerkatuen eta abarren ondoan gosariak goizeko 6etatik aurrera, kafetegi eta jatetxe zerbitzua. Taxi zerbitzua. Bizikletentzako garajea, oso zabala, bizikletentzako garbitokia duena. Bi terraza, barnealde bat haranaren bistarekin, eta beste bat bidearen oinean. Egurrezko literatoak, erlaitzarekin, entxufearekin eta argiarekin.
Bide frantsesa
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
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