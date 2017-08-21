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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

The Way Hostel Arzúa

Disponible sin conexión
32
9
Albergue the way hostel arzua

Cima do Lugar, 20
Arzúa

881 817 716, 604 051 353

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sara

Observaciones: En pleno centro histórico de Arzúa, al lado de información turística y del albergue municipal, supermercados etc, Desayunos desde las 6 de la mañana, servicio de cafetería y restaurante. Servicio de taxi. Garaje bicicletas muy espacioso con zona de lavado para bicicletas. Dos terrazas, una interior con vistas al valle, y otra a pie del camino. Literas de madera con repisa, enchufe y luz en cada una de ellas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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