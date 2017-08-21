The Way Hostel Arzúa
Cima do Lugar, 20
Arzúa
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Sara
Observaciones: En pleno centro histórico de Arzúa, al lado de información turística y del albergue municipal, supermercados etc, Desayunos desde las 6 de la mañana, servicio de cafetería y restaurante. Servicio de taxi. Garaje bicicletas muy espacioso con zona de lavado para bicicletas. Dos terrazas, una interior con vistas al valle, y otra a pie del camino. Literas de madera con repisa, enchufe y luz en cada una de ellas.
Camino Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
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