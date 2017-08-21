The Way Hostel Arzúa

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sara

Observaciones: En pleno centro histórico de Arzúa, al lado de información turística y del albergue municipal, supermercados etc, Desayunos desde las 6 de la mañana, servicio de cafetería y restaurante. Servicio de taxi. Garaje bicicletas muy espacioso con zona de lavado para bicicletas. Dos terrazas, una interior con vistas al valle, y otra a pie del camino. Literas de madera con repisa, enchufe y luz en cada una de ellas.