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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Taberna - Albergue municipal de Agés

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Taberna - Albergue municipal de Agés

C/ Rúa do Medio, 21
Agés (Burgos)

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: concello

Persoa encargada de atender o albergue: Silvia Carrera Ausucua ( nova xerencia 2022)

Observacións: O albergue está axeitado para discapacitados, con ascensor. Conta co Bar restaurante A Taberna de Agés: dan almorzos a 3 euros, menú a 13 euros e pratos combinados, bocadillos, tortillas, etc. Pódese pagar con cartón

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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