Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Rúa do Medio, 21
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Taberna - Albergue municipal de Agés
Dispoñible sen conexión
200
C/ Rúa do Medio, 21
Agés (Burgos)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: concello
Persoa encargada de atender o albergue: Silvia Carrera Ausucua ( nova xerencia 2022)
Observacións: O albergue está axeitado para discapacitados, con ascensor. Conta co Bar restaurante A Taberna de Agés: dan almorzos a 3 euros, menú a 13 euros e pratos combinados, bocadillos, tortillas, etc. Pódese pagar con cartón
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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