Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Calle del Medio, 21
Taberna - Albergue municipal de Agés
Disponible sin conexión
25176
C/ Calle del Medio, 21
Agés (Burgos)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Silvia Carrera Ausucua ( nueva gerencia 2022)
Observaciones: El albergue está adecuado para discapacitados, con ascensor. Cuenta con el Bar restaurante La Taberna de Agés: dan desayunos a 3 euros, menú a 13 euros y platos combinados, bocadillos, tortillas, etc. Se puede pagar con tarjeta
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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