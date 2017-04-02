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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Taberna - Albergue municipal de Agés

Disponible sin conexión
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Taberna - Albergue municipal de Agés

C/ Calle del Medio, 21
Agés (Burgos)

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Silvia Carrera Ausucua ( nueva gerencia 2022)

Observaciones: El albergue está adecuado para discapacitados, con ascensor. Cuenta con el Bar restaurante La Taberna de Agés: dan desayunos a 3 euros, menú a 13 euros y platos combinados, bocadillos, tortillas, etc. Se puede pagar con tarjeta

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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