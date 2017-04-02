Taberna - Albergue municipal de Agés

C/ Calle del Medio, 21

Agés (Burgos) [email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Silvia Carrera Ausucua ( nueva gerencia 2022)

Observaciones: El albergue está adecuado para discapacitados, con ascensor. Cuenta con el Bar restaurante La Taberna de Agés: dan desayunos a 3 euros, menú a 13 euros y platos combinados, bocadillos, tortillas, etc. Se puede pagar con tarjeta