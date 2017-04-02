Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos
C/ Carrer del Mitjà, 21
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Taverna - Alberg municipal d'Agés
Disponible sense connexió
200
C/ Carrer del Mitjà, 21
Agés (Burgos)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Silvia Carrera Ausucua ( nova gerència 2022)
Observacions: L'alberg està adequat per a discapacitats, amb ascensor. Compta amb el Bar restaurant La Taverna d'Agés: donen desdejunis a 3 euros, menú a 13 euros i plats combinats, entrepans, truites, etc. Es pot pagar amb targeta
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa d'Agés a Burgos
km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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