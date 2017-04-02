Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
Erdiko kalea, 21
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Taberna - Agesko udal aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
200
Erdiko kalea, 21
Ages (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Silvia Carrera Ausucua (gerentzia berria 2022)
Oharrak: Aterpetxea egokia da ezinduentzat, igogailuarekin. Agés-eko La Taberna jatetxea du: gosariak 3 euroan, menua 13 euroan eta plater konbinatuak, ogitartekoak, tortillak, etab. Txartelarekin ordain daiteke
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak