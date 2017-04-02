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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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Taberna - Agesko udal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Taberna - Agesko udal aterpetxea

Erdiko kalea, 21
Ages (Burgos)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Silvia Carrera Ausucua (gerentzia berria 2022)

Oharrak: Aterpetxea egokia da ezinduentzat, igogailuarekin. Agés-eko La Taberna jatetxea du: gosariak 3 euroan, menua 13 euroan eta plater konbinatuak, ogitartekoak, tortillak, etab. Txartelarekin ordain daiteke

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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