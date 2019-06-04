Camiño do Norte Etapa de Lezama a Bilbao
C/ Larrauri, 1ºC-2º (Antigo Seminario)
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Residencia e albergue Mañarikua
Dispoñible sen conexión
250
C/ Larrauri, 1ºC-2º (Antigo Seminario)
Derio (Bizkaia)
Propiedade do albergue: Suspergintza Elkartea
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Suspergintza Elkartea
Persoa encargada de atender o albergue: Aritza
Observacións: A residencia atópase en Derio, despois de Zamudio, polo que está separada do Camiño.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 7
Etapa de Lezama a Bilbao
km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo