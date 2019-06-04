Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Larrauri kalea, 1. C-2 (mintegi zaharra)
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Egoitza eta ostatua Mañarikua
Konexiorik gabe erabilgarri
260
Larrauri kalea, 1. C-2 (mintegi zaharra)
Derio (Bizkaia)
Aterpetxearen jabegoa: Suspergintza Elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Suspergintza Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aritza
Oharrak: Egoitza Derion dago, Zamudio ondoren, eta, beraz, bidetik bereizita dago.
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