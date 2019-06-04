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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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Egoitza eta ostatua Mañarikua

Konexiorik gabe erabilgarri
26
0
Residencia manarikua

Larrauri kalea, 1. C-2 (mintegi zaharra)
Derio (Bizkaia)

94 403 68 88

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Suspergintza Elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Suspergintza Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aritza

Oharrak: Egoitza Derion dago, Zamudio ondoren, eta, beraz, bidetik bereizita dago.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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