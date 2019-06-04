Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao
C/ Larrauri, 1ºC-2º (Antic Seminari)
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Residència i alberg Mañarikua
Disponible sense connexió
280
C/ Larrauri, 1ºC-2º (Antic Seminari)
Derio (Bizkaia)
Propietat de l'alberg: Suspergintza Elkartea
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Suspergintza Elkartea
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aritza
Observacions: La residència es troba en Derio, després de Zamudio, per la qual cosa està separada del Camí.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 7
Etapa de Lezama a Bilbao
km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots