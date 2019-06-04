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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Residencia y albergue Mañarikua

Disponible sin conexión
36
2
Residencia manarikua

C/ Larrauri, 1ºC-2º (Antiguo Seminario)
Derio (Bizkaia)

94 403 68 88

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Suspergintza Elkartea

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Suspergintza Elkartea

Persona encargada de atender el albergue: Aritza

Observaciones: La residencia se encuentra en Derio, después de Zamudio, por lo que está separada del Camino.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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