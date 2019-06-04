Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao
C/ Larrauri, 1ºC-2º (Antiguo Seminario)
Residencia y albergue Mañarikua
Disponible sin conexión
362
C/ Larrauri, 1ºC-2º (Antiguo Seminario)
Derio (Bizkaia)
Propiedad del albergue: Suspergintza Elkartea
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Suspergintza Elkartea
Persona encargada de atender el albergue: Aritza
Observaciones: La residencia se encuentra en Derio, después de Zamudio, por lo que está separada del Camino.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 7
Etapa de Lezama a Bilbao
km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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