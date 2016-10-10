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Residencia de Peregrinos San Lázaro
Rúa San Lázaro, s/n. Atópase tras o Museo Pedagóxico, á beira do Camiño pero a man dereita, cruzando a estrada de entrada a Santiago.
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Marita Vigo
Observacións: A estancia máxima é de tres noites.
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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